Van’da sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 349 adet sikke, 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 adet elektronik sigara likidi, parada sahtecilik suçundan ise 5 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. İHA