Van’da sazlık yangını

Alınan bilgilere göre yangın, Edremit ilçesindeki Çiçekli Mahallesi Gölkaşı bölgesindeki sazlık alanda meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.