Van’da sahte bin 800 dolar ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Parada Sahtecilik SKM’ konuları çerçevesinde 36 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuruyla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA