Van’da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
Van’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde sele neden oldu.
Van’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde yoğun yağıştan kaynaklı dere taşkınları ve sel meydana geldi. Tuşba ve İpekyolu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu sel, birçok ev ve işyerlerinde maddi zarara neden oldu.
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