Van’da otomobil hırsızları yakalandı!

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 12 yıl hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilirken, hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 18 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca 1 adet tüfek 38 adet fişek ve kartuş ele geçirilmiştir” denildi.İHA