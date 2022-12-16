Van’da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır, 3 öğrenci yaralandı!

Alınan bilgilere göre olay, Akpınar Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde meydana geldi. Burhan Öner Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Gürpınar Anadolu Lisesi, Haluk Varlı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Y.K. ve S.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ciddi olan S.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha