Van’da korkutan ev yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

ASAYİŞ 13.10.2022, 11:38
Van’da korkutan ev yangını

Alınan bilgilere göre yangın ilçenin Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında çıktı. Mehmet Fatih Tekin isimli vatandaşa ait dairede üçlü prize takılı olan saç kurutma makinesinden kaynaklanan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardın yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Salon ve mutfakta bulunan oturma grubu, yemek masası, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, 3 adet pencere ve o da tamamen kullanılmaz hale gelirken, koridordaki yolluk ve vestiyer, yatak odası, yatak odası takımı gardırop ve giysiler, 4 halı ve yolluk, bilgisayar, TV ünitesi konsol 1 adet kanepe, ısıtıcı Banyo, duşakabin ve banyo dolabı tamamen yanarak daire ve içerisindekiler tamamen yandı.iha

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