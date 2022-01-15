Van’da korkutan deprem! Van Valiliği’nden açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde, saat 16:03’de 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremden sonra Van Valiliği açıklama yaparak olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

İşte o açıklama:

“Başkale ilçesi Esenyamaç ve Sualtı mahallelerine yakın olan İran/Salmas mevkiinde saat 16.03 ‘te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Aldığımız ilk bilgilere göre herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.”