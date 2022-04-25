Van’da kopya düzeneği ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 955 paket sigara, 40 kilogram tütün ele geçirilmiştir.

Resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM bünyesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet pasaport, 2 adet kamera, 2 adet Wi-Fi cihazı, 2 adet Smart kart cihazı, 2 adet kulaklık, 2 adet SIM kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay çerçevesinde 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.