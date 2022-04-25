Van’da kopya düzeneği ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Van’da düzenlenen operasyonda kopya düzeneği ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 21 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 955 paket sigara, 40 kilogram tütün ele geçirilmiştir.
Resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM bünyesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet pasaport, 2 adet kamera, 2 adet Wi-Fi cihazı, 2 adet Smart kart cihazı, 2 adet kulaklık, 2 adet SIM kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay çerçevesinde 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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