Van’da kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu

Olay, Bugün akşam saatlerinde Van Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesinde bulunan oto yolda Meydana geldi.

Kontrolünü kaybeden araç Van’ın Edremit ilçesinde orta refujde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekiplerinin çalışması sonucu kadın sürücü bulunduğu yerde kurtarılıp Van Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılırken olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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