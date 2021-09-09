Van’da kendisini doktor tanıtarak muayene yapan şüpheli yakalandı
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene eden şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Konu ile ilgili olarak alınan arama kararına istinaden söz konusu işyerinde yapılan arama neticesinde; muhteviyatı ve içeriği tespit edilemeyen tıbbi elektronik cihaz, 3 bin 908 adet hacamat kupası, 80 adet hacamat pompası, 8 bin 426 adet çeşitli tıbbi malzeme, 4 adet hasta sedyesi, 4 adet hasta paravanı, 10 adet doktor önlüğü, muhtelif sayıda bidonlar içerisinde canlı sülük, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
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