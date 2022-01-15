Van’da kar temizleme sırasında faciadan kıl payı dönüldü
Van’ın Erciş ilçesinde, karla mücadele çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait greyder ve arkasındaki araç, şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu.
İlçe merkez ve kırsal mahallelerinde dün başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Kırsal mahallelerdeki yolların açılması için hummalı bir çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu kırsal mahallelerin yolunu ulaşıma açarken, Erciş merkeze yaklaşık 15 km uzaklıktaki Aksakal Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında greyder şarampole kaydı.
Greyder şarampole kaydığı sırada arkasında bulunan bir otomobili de şarampole sürükledi. Otomobilin içinde bulunan vatandaşların kendilerini dışarı atmasıyla büyük bir faciadan kıl payı dönüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yapılan çalışma neticesinde araçlar kurtarıldı.
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