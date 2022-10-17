Van’da kaçakçılık operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 5 şişe alkol, 620 paket sigara ele geçirilmiştir. 2863 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet AK-47 tüfek, 24 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA