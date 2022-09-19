Van’da kaçakçılık olayları

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde;

gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; bin 779 paket sigara, 530 litre akaryakıt, 5 litre ve 4 şişe alkol, 144 adet puro, 47 adet elektronik sigara, 24 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçları çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 33 adet banka dekontu, 8 adet senet, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay çerçevesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.İHA