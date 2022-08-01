Van’da kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 438 paket sigara ve 2 bin 195 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayda 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA