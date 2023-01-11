Van’da, kaçak göçmenlerin barındığı 47 ‘şok ev’ yıkıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesinde bulunan 50 metruk yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yıkılması gerektiği tespit edildi.

Jandarma sorumluluk sahasında bulunan göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve kamu güvenliği açısından risk teşkil eden metruk binaların yasadışı göçmenlerin gizlenme, barınma amacıyla kullandığı tespit edilerek Özalp ilçesinde bulunan 50 metruk binadan 47 yapının yıkımı gerçekleştirildi" denildi.İHA