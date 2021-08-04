Van’da kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığı ele geçirildi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığına el konulurken, 2 kişiye de 3 bin 708 lira idari para cezası uygulandı.

ASAYİŞ 04.08.2021, 10:08
Van’da kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığı ele geçirildi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında avlanması yasak olan sazangilleri korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Zernek Barajı, Bendimahi Çayı ve Norduz Çayı’nda yapılan denetimlerde kaçak avlanan 15 kilo sıraz balığına el konuldu. Kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 708 TL idari para cezası uygulanırken, 1 adet 50 metre uzunluğunda uzatma ağına ve 1 adet serpme ağına da el konuldu.

Kaynak: İHA

#Vanda kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığı ele geçirildi
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