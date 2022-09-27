Van’da internetten tarihi eser satmaya çalışan kişi yakalandı

Van’da jandarma ekipleri, internetten satışa sunulan ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 adet metal obje ile 1 adet kursıkı tabancaya el koydu.

ASAYİŞ 27.09.2022, 17:41
Van’da internetten tarihi eser satmaya çalışan kişi yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siber Suçlarla Mücadele çerçevesince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışı ilanının tespit edilmesi üzerine 27 Eylül 2022 tarihinde şüpheli Y.E. (42) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet sikke görünümlü metal obje, 35 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen metal obje, 1 adet kurusıkı tabancaya el konuldu. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldı” denildi.

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