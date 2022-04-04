Van’da hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 31 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Mart 2022 - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalanmış ve 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ayrıca hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 2 adet cep telefonu ile 10 bin TL değerinde sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Yine hırsızlık suçlarına karışan 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirilmiş olup, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.