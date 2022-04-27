Van’da ‘Gürültü’ kavgası kanlı bitti! 1 Ölü

Olay dün sabah saatlerinde İpekyolu ilçesinde yaşandı. Öğretmen olduğu söylenilen bir kişi komşusuyla gürültü geliyor diye tartıştı. tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada öğretmen olduğu belirtilen kişi kapı komşusu Fatih Kandaşoğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYDA ZAHİR KANDAŞOĞLUNUN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

İş insanı Vatso başkanı Zahir kandaşoğlu olay sonrası yaptığı paylaşımda: “Acımız büyük, ciğerimiz yandı. Yeğenim Fatih Kandaşoğlu'nu üzücü bir hadise sonucu bugün kaybettik. Bu nasıl bir dünya? Allah rızası için ufak bir tartışmadan dolayı insan vurulur mu. Bu nasıl komşuluk? Allah'ım sen sabır ver” dedi.

WanHaber olarak Merhum Fatih Kandaşoğlu’na Allah’tan Rahmet, Kandaşoğlu ailesine sabırlar dileriz.

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