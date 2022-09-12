Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 115 adet cep telefonu, 100 adet puro, 10 şişe alkol, 225 adet sigara, 2 kilo kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha