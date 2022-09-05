Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 378 bin adet sigara sarma kağıdı, 859 bin 200 adet boş makaron, 2 kilo nargile tütünü, 446 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 397 adet ilaç ele geçirilmiştir. Parada sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet 50 Amerikan Doları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA