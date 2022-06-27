Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 720 paket sigara, 757 litre akaryakıt, 16 adet cep telefonu, 17 litre alkol, bin 750 adet ilaç, 3 bin 500 adet gözlük ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA