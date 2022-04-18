Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 2 bin 189 paket sigara, 15 adet cep telefonu, 28 adet ilaç, 482 adet puro, 4 bin 200 adet boş makaron, 115 kilo nargile tütünü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay çerçevesinde 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.