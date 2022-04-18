Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 2 bin 189 paket sigara, 15 adet cep telefonu, 28 adet ilaç, 482 adet puro, 4 bin 200 adet boş makaron, 115 kilo nargile tütünü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay çerçevesinde 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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