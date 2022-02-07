Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 adet cep telefonu, 500 paket sigara, 28 adet ilaç, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 tüfek, 10 adet AK-47 şarjörü, 75 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha