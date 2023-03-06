Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “27 Şubat - 5 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 54 şişe (18,9 litre) alkol, 397 paket sigara, 119 adet cep telefonu, 1 adet tarihi eser (sikke), 1 adet tabanca şarjörü, 26 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olayla ilgili 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA