Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

ASAYİŞ 31.10.2022, 11:00
Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 897 paket sigara, 51 adet elektronik sigara, 2 şişe alkol, 877,486 kilogram açık tütün, 429 bin 400 adet boş makaron, 38 bin 60 adet dolu makaron, 37 bin 580 kilogram ve 412 paket nargile tütünü, 6 milyon 102 bin adet sigara sarma kağıdı, 32 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 10 olayda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA

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