Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “26 Eylül -2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda bin 50 paket sigara, 378 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu soruşturmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda 2 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet tapu ve fotokopileri, 1 adet senet defteri, 4 adet ajanda ve borç defteri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 2 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha