Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 18 litre alkol, 200 adet ilaç, 461 adet kozmetik ürün, 150 adet av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen 1 adet senet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 12 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.iha