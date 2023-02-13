Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde bin 990 paket sigara, 4 adet tabanca, 60 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay çerçevesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA