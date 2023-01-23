Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde bin 550 litre akaryakıt, 286 kilo 590 gram tütün, 34 adet elektronik sigara, 430 adet elektronik sigara likidi, 42 adet puro, 3 bin 400 adet makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.iha