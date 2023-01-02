Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 29 paket sigara, 79 adet elektronik sigara, 17 şişe alkol, 635 adet ilaç, 598 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 15 olay bünyesinde 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha