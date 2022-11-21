Van’da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 5607 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda; bin 70 paket sigara, 942 adet cep telefonu, 705 adet cep telefonu aksesuarı (kulaklık, kablo, şarj aleti vb.), 2 bin 459 adet uyuşturucu hap, 188 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM bünyesinde ise 46 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olayda 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha