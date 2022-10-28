Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Van’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, 5 mağdur kadın ise yakalandı.

ASAYİŞ 28.10.2022, 09:46 28.10.2022, 09:49
Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda; ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama’ suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonda ayrıca 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.iha

Yorumlar (3)
Yerli 7 saat önce
Göstermelik memleketin rezidansları ,evleri fuhuş yuvası olmuş.!
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Mahir tok 5 saat önce
Hep söylemisim iran yüzünden fuhuş yuvasi oldu insanimızda huzur kalmadi ahlaksizlik diz boyu
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Hepimiz birbirimize emanetiz. 6 saat önce
Van'daki oteller, rezidanslar, apart evler, güzellik salonları, masaj salonları, epilasyon salonları, kuaför salonları gibi mekanlar tek tek mercek altına alınmalıdır. Van'da tüm bu sektörlerde toplam 200 dolayında yapı ve mekan var. Elbette peşinen hiçbiri suçlanamsz, suçlu gibi gösterilemez ve etiketlenemez. Vatandaş olarak biz de böyle demiyoruz, böyle yapmıyoruz, kimseyi peşinen suçlamıyoruz. Fakat buralardan usulsüz, yasa dışı, ahlak dışı ve zararlı iş yapanların da tespiti ve ayıklanması için ilgili kurumların her bakımdan titiz ve ciddi kontroller yapmasını, denetlemesini, incelemesini ve rutin aralıklarla gerekiyorsa fiziki ve teknik denetim yapmasını yararlı görüyoruz. Toplumun huzur ve emniyeti için Van halkının ilgili kurum ve makamlardan istirhamı budur.
Bütün bu sektörlerde işini dürüst, helal ve yasal sınırlar içinde yapan sektör sahiplerine ise bol helal kazanç ve başarılar diliyoruz.
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