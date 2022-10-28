Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda; ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama’ suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonda ayrıca 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.iha