Van’da flaş operasyon:10 gözaltı
Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “28 Mart 2022 - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2, PKK/KCK Terör Örgütü soruşturmaları çerçevesinde 8 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Terör Örgütleriyle mücadelesinde hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.iha
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