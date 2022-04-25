Van’da flaş operasyon:10 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.İHA