Van’da flaş operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

ASAYİŞ 10.10.2022, 11:49
Van’da flaş operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmaları çerçevesinde 14 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.

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