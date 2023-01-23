Van’da flaş operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 4, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3 ve Dini İstismar Eden Terör Örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha