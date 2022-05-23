Van’da flaş operasyon: 31 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16–22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 7, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 23 ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 31 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA