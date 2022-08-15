Van’da flaş operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

ASAYİŞ 15.08.2022, 14:54
Van’da flaş operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde ‘PKK/KCK-FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 26 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yasal işlemlerinin ardından adli makamlarca 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.İHA

Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 15 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Alanyaspor 2 4
4. Beşiktaş 2 4
5. Gaziantep FK 2 4
6. Başakşehir 1 3
7. Giresunspor 2 3
8. Antalyaspor 2 3
9. Galatasaray 2 3
10. Kayserispor 2 3
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Keçiörengücü 1 1
9. Rizespor 1 1
10. Adanaspor 0 0
11. Bandırmaspor 0 0
12. Erzurumspor 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Tuzlaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0