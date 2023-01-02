Van’da flaş operasyon: 26 kişi gözaltına alındı
Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlene operasyonlarda, 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “26 Aralık 2022- 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 9, dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha
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