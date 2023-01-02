Van’da flaş operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “26 Aralık 2022- 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 9, dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha