Van’da flaş operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “30 Ocak-5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 18, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 1 ve Dini İstismar Eden Terör Örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha