Van’da flaş operasyon: 20 kişi gözaltına alındı
Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “30 Ocak-5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 18, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 1 ve Dini İstismar Eden Terör Örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha
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