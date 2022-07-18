Van’da flaş operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha