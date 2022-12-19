Van’da flaş operasyon: 12 kişi gözaltına alındı
Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 9, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA
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