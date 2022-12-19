Van’da flaş operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 9, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA