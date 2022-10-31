Van’da flaş operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA