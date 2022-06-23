Van’da fırın yangını

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bahçıvan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi 4. Sokak üzerindeki bir fırında meydana geldi. E.Ç. isimli şahsa ait fırında, bacadan kaynaklı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, fırında ise büyük hasar meydana geldi.iha