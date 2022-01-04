Van’da ev yangını
Van’ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Kalecik Mahallesi Kılıf Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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