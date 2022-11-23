Van’da ‘endüstriyel kaza’ tatbikatı nefes kesti

Tuşba ilçesindeki gaz dolum tesisinde yapılan tatbikatta, AFAD'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden 84 personel görev aldı.

Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine dolum tesisinde yangın ve patlama sonrası gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine gerekli koordinasyonun sağlanarak ilgili ekipler bölgeye yönlendirildi.

Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ve tesisteki görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, yaralanan 2 personel kurtarıldı.

Tesisin başka bir bölümündeki gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi de koruyucu kıyafetler giyen ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa götürüldü.

Tatbikat, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevki ve tesisteki güvenliğin sağlanmasıyla sona erdi.

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş, gazetecilere, Düzce'de meydana gelen depremde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Paydaş kurumlarla bu yıl birçok tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Ulutaş, "Bugün endüstriyel kazalara müdahale etme kapasitemizi geliştirmek amacıyla koordineli çalıştığımız kurumlarla birlikte tatbikat icra ettik. Amacımız bu tür kazalara müdahale etme alanımızı geliştirmek." dedi.

Dolum Tesisi Müdürü İsmail Arat da bu tür tatbikatlarla olası kazalara hazırlıklı olmayı ve müdahale konusunda deneyim kazanmayı amaçladıklarını söyledi.AA