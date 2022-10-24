Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; ‘5607 SKM’ çerçevesinde bin 460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, bin 330 paket elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir.

‘Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu’ bünyesinde yapılan çalışmalarda 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet sahte ikametgah belgesi ve 1 adet sahte doktor raporu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.