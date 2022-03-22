Van’da dün gece yaşan silahlı saldırının şüphelileri yakalandı! 7 kişi gözaltına alındı
Van'ın dün gece İpekyolu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının şüphelisi olan 7 kişi polis ekiplerince göz altına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mart 2022 tarihinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 7 şahsın üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet pala ve 2 adet çakı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, çok yönlü soruşturma başlatılmıştır” denildi.İHA
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